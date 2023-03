V ribogojnici Ljubno ob Savinji prišlo do pogina rib

Ljubno ob Savinji, 15. marca - V Podvolovljeku v občini Luče je dopoldne skalni podor prekinil cevovod, ki dovaja vodo v ribogojnico

Ribiške družine Ljubno ob Savinji. Zaradi prekinitve dotoka vode je poginilo približno 300.000 kosov zaroda in 20.000 kosov enoletnih mladic potočne postrvi, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.