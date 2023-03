Pogrešano osebo preminulo našli v reki Dravinji

Slovenske Konjice, 15. marca - Gasilci in policisti so danes zjutraj malo pred 7. uro na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah iskali pogrešano osebo, ki so jo kasneje preminulo našli v reki Dravinji. Po podatkih celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci osebo izvlekli iz reke in jo predali pristojni službi.