Po zagotovilih pravosodnega ministrstva in vrhovnega sodišča je ustrezno vrednotenje sodnih uslužbencev na vrhu njunih prioritet

Ljubljana, 15. marca - Predsednik Sindikata delavcev v pravosodju Tomaž Virnik je v ponedeljek na vlado in vrhovno sodišče poslal poziv, v katerem je znova opozoril na neustrezno urejen plačni položaj javnih uslužbencev v pravosodnem sistemu. Na pravosodnem ministrstvu in vrhovnem sodišču so za STA odgovorili, da je reševanje tega vprašanja na vrhu njunih prioritet.