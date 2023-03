Zaradi domnevno oboroženih moških evakuirali nakupovalno središče v Gradcu

Gradec, 15. marca - Avstrijska policija je popoldne zaradi poročil o dveh oboroženih moških evakuirala nakupovalno središče Murpark v Gradcu in zaprla vse dovozne ceste do njega. Policija je na Twitterju potrdila, da so objekt preiskali, a v njem niso našli oboroženih oseb. Čez približno pol ure so zapore odpravili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.