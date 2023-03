Predvidena prenova kampanje Naša super hrana

Ljubljana, 15. marca - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se je danes na seji med drugim seznanil z izhodišči za nadgradnjo komuniciranja v sektorskih promocijah v obdobju med letoma 2023 in 2025. Predvidena je prenova grafične podobe, načina komuniciranja in ciljne publike kampanje Naša super hrana, ki v sedanji obliki poteka od leta 2016.