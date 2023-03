Armenske sile naj bi v Gorskem Karabahu streljale na azerbajdžanske položaje

Baku/Erevan, 15. marca - Azerbajdžanske oblasti so danes armenske sile obtožile, da so ponoči streljale na položaje azerbajdžanske vojske v sporni regiji Gorski Karabah na meji med državama. O žrtvah ni poročil, je pa obrambno ministrstvo v Bakuju sporočilo, da so njihove sile v odgovor "sprejele ustrezne ukrepe". Erevan je navedbe Bakuja zavrnil kot dezinformacije.