Ljubljanska borza v rdečem, delnice NLB ob štiri odstotke

Ljubljana, 15. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil okoli odstotek vrednosti. Prometa je bilo za 1,52 milijona evrov, največ, več kot polovico, z delnicami banke NLB. Te so se tudi najbolj pocenile, izgubile so več kot štiri odstotke.