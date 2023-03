Obrambni minister ZDA pozval Rusijo k varnemu upravljanju vojaških letal

Washington/Moskva, 15. marca - Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je danes Rusijo pozval, naj s svojimi letali upravlja varno in profesionalno, potem ko je v torek nad Črnim morjem prišlo do bližnjega srečanja ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom, zaradi katerega je slednji padel. Iz Moskve so medtem sporočili, da si bodo prizadevali pridobiti razbitine letalnika.