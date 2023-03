Na ministrstvu pridobili mnenje Inštituta za primerjalno pravo o začasnem dodatku za sodnike in tožilce

Ljubljana, 15. marca - Na ministrstvu za pravosodje so pridobili mnenje Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani o predlogu zakona o začasnem dodatku za sodnike in tožilce, so danes za STA potrdili na ministrstvu. Vsebine mnenja še ne razkrivajo, po informacijah N1 pa gre mnenje v prid vladnemu predlogu zakona.