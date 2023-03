Slovenski deskarji na Rogli delno zadovoljni

Rogla, 15. marca - Slovenski deskarji so predzadnjo tekmo svetovnega pokala in zadnji paralelni veleslalom končali z ekipnim uspehom. Prvič v zadnjih dveh sezonah so se trije uvrstili v izločilne boje, na Rogli je manjkala le pika na i. Tim Mastnak je zasedel sedmo, Žan Košir osmo, Rok Marguč pa 14. mesto.