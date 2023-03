Newyorške borze uvodoma v rdečem, cena teksaške nafte na 15-mesečnem dnu

New York, 15. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli pod izhodiščnimi vrednostmi, saj med vlagatelji vztraja zaskrbljenost glede bančnega sektorja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Delnice švicarske banke Credit Suisse so strmoglavile. Cena za 159-litrski sod zahodnoteksaške se je prvič po decembru 2021 spustila pod 70 dolarjev.