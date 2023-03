Radovljica, 15. marca - Pogrešajo 17-letno Urško Primožič iz Kranja, ki so jo nazadnje videli v torek zjutraj na območju Lesc. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, je močnejše postave, ima do ramen dolge črne lase z rdečimi prameni. Oblečena je bila v temen pulover, v nosu ima uhan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.