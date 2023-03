Več kot 200 nevladnih organizacij s pozivom k sprejemu evropske uredbe o obnovi narave

Ljubljana/Bruselj, 15. marca - Več kot 200 nevladnih organizacij, med katerimi so tudi slovenske, poziva Evropsko komisijo, Evropski parlament in članice EU k sprejetju evropske uredbe o obnovi narave v tem letu. Predlog omenjene uredbe je sicer komisija objavila lanskega junija, vključuje pa različne ukrepe za obnovo kopenskih in morskih območij na ravni EU.