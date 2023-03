Nemčija lani dosegla cilj zmanjšanja izpustov

Berlin, 15. marca - V Nemčiji so lani ustvarili 746 milijonov ton izpustov toplogrednih plinov, kar je 10 milijonov ton manj od zastavljenega cilja, so pokazali podatki nemške agencije za okolje. Največje evropsko gospodarstvo je na letni ravni izpuste zmanjšalo za 1,9 odstotka. Do tega je prišlo kljub povečanju emisij v energetskem sektorju.