Na sociološkem srečanju o populizmu in nezaupanju v znanost

Koper, 17. oktobra - V organizaciji Slovenskega sociološkega društva se v Kopru začenja letno sociološko srečanje. Vse do sobote bodo različni strokovnjaki razpravljali o populizmu in nezaupanju v znanost, ki v družbi dobivata nove razsežnosti. Podelili bodo tudi nagrade za izjemne dosežke in prispevke na področju sociologije.