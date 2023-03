Po brodolomu čolna s prebežniki v Kalabriji našli nova trupla

Rim, 15. marca - Reševalci so v morju blizu kraja Cutro na jugu Italije v Kalabriji danes našli trupla petih ljudi, ki so utonili po brodolomu čolna s prebežniki 26. februarja. Med novimi žrtvami sta ob treh odraslih tudi triletna deklica in sedemletni deček. Skupno je brodolom zahteval 86 življenj, od tega 35 mladoletnih, med njimi 25 mlajših od 12 let.