S tremi novimi obrazi znane vse ambasadorke za košarkarsko EP

Ljubljana, 15. marca - Tri mesece pred začetkom evropskega prvenstva za košarkarice, ki bo med 15. in 25. junijem v Ljubljani in Tel Avivu, so se slovenski ekipi ambasadork pridružile še zadnje tri. To so postale podžupanja Mestne občine Ljubljana Tjaša Ficko ter nekdanji košarkarici Rankica Šarenac in Vanja Černivec, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).