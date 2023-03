Pariz, 16. marca - Francoska igralka Isabelle Huppert praznuje 70 let. Na Berlinalu, kjer je leta 2021 prejela častnega zlatega medveda za življenjsko delo, so jo opisali kot eno najbolj vsestranskih igralk na svetu in kot "brezkompromisno umetnico, ki se ne obotavlja tvegati ali nasprotovati prevladujočim tokovom". Zaigrala je v filmih Učiteljica klavirja in Ona.