Cene uvoženih proizvodov januarja nižje na račun cenejše oskrbe z elektriko in plinom

Ljubljana, 15. marca - Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju za 1,3 odstotka nižje kot v mesecu prej. Znižanje cen je bilo najbolj opazno, in sicer za 39,7 odstotka, na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Medletno so bile cene uvoženih proizvodov medtem še vedno višje za 8,1 odstotka, je sporočil državni statistični urad.