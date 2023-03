Vreme: Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne možna še kakšna ploha

Ljubljana, 15. marca - Danes dopoldne bodo rahle padavine ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna ploha. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo še pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldnevi bodo postopno toplejši. Zjutraj bo možna slana. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonsko območje se umika nad južni Balkan. Od severa priteka nad naše kraje malo hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v notranjosti Hrvaške sprva še pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine , popoldne se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja. V četrtek bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila. V četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.