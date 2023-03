Mencejeva Jezdeca in Gergoletov Mož brez krivde na festivalu v Sofiji

Sofija, 16. marca - V Sofiji se bo danes začel 27. mednarodni filmski festival, ki bo v netekmovalnem delu prikazal tudi slovenska filma Jezdeca režiserja Dominika Menceja in Mož brez krivde v režiji Ivana Gergoleta, so sporočili s Slovenskega filmskega centra. Festival bo potekal do 31. marca.