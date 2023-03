Anketa kaže na zaskrbljenost Evropejcev zaradi inflacije

Ljubljana, 19. marca - Visoka inflacija in skokovita rast stroškov energije povzročata finančne skrbi skoraj trem četrtinam potrošnikov. Bolj so pozorni na cene ter opuščajo potovanja in prostočasne aktivnosti, če se zadolžujejo, se večinoma za stroške ogrevanja in energije. Tako kaže raziskava, ki jo je skupina EOS opravila v 13 evropskih državah, tudi v Sloveniji.