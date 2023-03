Ifo za letos potrdil napoved 0,1-odstotnega krčenja nemškega gospodarstva

München, 15. marca - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos skrčil za 0,1 odstotka, so ocenili na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo in tako potrdili decembrsko napoved. Obenem pa so rahlo izboljšali napoved gospodarske rasti za prihodnje leto. Po novem naj bi ta znašala 1,7 odstotka, so danes sporočili iz Ifa.