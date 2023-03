V Premogovniku Velenje sami izdelali nov čelni transporter

Velenje, 25. marca - V Premogovniku Velenje so sami razvili in izdelali čelni transporter, ki ga že montirajo na novem odkopu G4/C. Gre za napravo, po kateri odvažajo nakopani premog z odkopa oziroma "čela". Kot so pojasnili v premogovniku, so s tem vse bližje cilju popolne neodvisnosti od zunanjih, predvsem tujih dobaviteljev opreme.