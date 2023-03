Trgovina na drobno na Kitajskem v začetku leta navzgor

Peking, 15. marca - Kitajska trgovina na drobno se je januarja in februarja v medletni primerjavi okrepila za 3,5-odstotka. To je v skladu s pričakovanji analitikov in bistveno bolje kot decembra, ko je drugo največje svetovno gospodarstvo zabeležilo 1,8-odstotni padec trgovine na drobno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.