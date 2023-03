Jernej Damjan znova izvoljen za člana mednarodne komisije športnikov

Oberhofen, 15. marca - Nekdanji slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan je prejel posebno čast. Izvoljen je bil za nov štiriletni mandat od 2023 do 2027 v komisijo športnikov pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis), so danes sporočili pri krovni organizaciji s sedežem v Oberhofnu v Švici.