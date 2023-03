Bernal po poškodbi najprej proti Rogliču in Evenepoelu

Barcelona, 15. marca - Kolumbijski kolesar Egan Bernal se bo po poškodbi kolena vrnil na dirki po Kataloniji, je na družbenih omrežjih sporočilo njegovo moštvo Ineos Grenadiers. Od 20. do 26. marca se bo 26-letni nekdanji zmagovalec dirke po Franciji in Italiji na katalonskih cestah meril s slovenskim asom Primožem Rogličem in Belgijcem Remcom Evenepoelom.