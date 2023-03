Kopitarjevi kralji do zmage proti otočanom

Los Angeles, 15. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL dosegli 39. zmago v sezoni, potem ko so v domači dvorani s 5:2 premagali New York Islanders. Slovenski as Anže Kopitar je sodeloval pri drugem golu kraljev, na ledu pa prebil slabih 21 minut in v tem času na vrata tekmecev sprožil tri strele.