Floridski guverner DeSantis rusko invazijo na Ukrajino opredelil za ozemeljski spor

New York, 15. marca - Eden od favoritov za osvojitev predsedniške nominacije republikanske stranke, guverner Floride Ron DeSantis je rusko invazijo na Ukrajino opredelil kot ozemeljski spor in dodal, da zaščita Ukrajine ni eden od pomembnejših nacionalnih interesov ZDA. S tem se je pridružil Donaldu Trumpu in se zameril vodilnim senatnim republikancem.