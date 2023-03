Jeseničani po podaljšku v polfinale alpske lige

Vipiteno, 14. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se uvrstili v polfinale alpske lige. V četrtfinalu so danes na četrti tekmi v gosteh z 2:1 po podaljšku ugnali južnotirolsko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena z 2:1 (0:1, 1:0, 0:0; 1:0) in se s skupnim izidom 4:0 v zmagah uvrstili naprej.