Salzburg prvi polfinalist v ligi ICEHL

Ljubljana, 14. marca - V regionalni hokejski ligi ICEHL je znan prvi polfinalist. Hokejisti Salzburga, branilci naslova, so potrebovali le štiri tekme, da so odpravili četrtfinalnega tekmeca Fehervar, danes so v gosteh slavili s 6:1. Na preostalih dvobojih zmagovalcev še ni, najbližje so Celovčani, ki proti koroškim tekmecem iz Beljaka vodijo s 3:1 v zmagah.