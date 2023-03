Haaland s petimi goli odpihnil Kamplov Leipzig, Handanovićev Inter naprej

Ljubljana, 14. marca - Po današnjih povratnih tekmah osmine finala lige prvakov sta znana še dva udeleženca četrtfinala. Potem ko so si nadaljevanje sezone že priigrali Bayern, Milan, Chelsea in Benfica, so bili danes uspešni še nogometaši Manchester Cityja, s kar 7:0 so ugnali Leipzig, ter Interja, ki so po 0:0 na drugi tekmi napredovali v dvoboju s Portom.