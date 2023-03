Newyorški indeksi borzni dan zaključili z rastjo

New York, 14. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Trgi so danes zabeležili hitro rast, potem ko so podatki o inflaciji v ZDA pokazali, da se ta umirja, kar je prevladalo nad strahovi vlagateljev o stabilnosti bančnega sistema, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.