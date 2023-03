Janja Garnbret v družbi Nikole Jokića in Erlinga Haalanda

Ljubljana, 14. marca - Ameriška poslovna revija Forbes je slovensko športno plezalko Janjo Garnbret uvrstila med 30 najvplivnejših posameznikov, mlajših od 30 let v Evropi na področju športa in iger. Slovenski zlati olimpijki na seznamu delata družbo tudi dvakratni najkoristnejši košarkar v ligi NBA Nikola Jokić in nogometaš Manchester Cityja Erling Haaland.