Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o napovedanem prevzemu bencinskih servisov podjetja OMV s strani madžarske naftne družbe Mol, ki bo 39 bencinskih servisov OMV prodal naftnemu podjetju Shell. Prav tako so poročale, da je premier Robert Golob ostro obsodil sovražni govor, ter o napovedi novih Interreg projektov med Slovenijo in Hrvaško.