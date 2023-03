Novi predsednik Fidesa Damjan Polh

Ljubljana, 14. marca - Delegati Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so na današnji letni konferenci za novega predsednika izvolili anesteziologa iz izolske bolnišnice Damjana Polha, dosedanjega podpredsednika sindikata in člana Fidesove pogajalske skupine. Nadomestil bo dosedanjega predsednika Konrada Kuštrina, ki je Fides vodil skoraj 30 let.