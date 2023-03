Nemški osnovnošolki do smrti zabodli vrstnico

Koblenz, 14. marca - Dve nemški dekleti, stari 12 in 13 let, sta priznali, da sta v mestu Freudenberg na zahodu Nemčije do smrti zabodli 12-letno dekle, je danes sporočila nemška policija. Žrtev, v javnosti znana pod imenom Luise, so pogrešali od sobote popoldne, njeno truplo pa so nato v nedeljo našli nedaleč od njenega doma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.