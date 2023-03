Po hitri cesti mimo Škofij začasno tudi brez elektronske vinjete

Škofije, 14. marca - Odsek hitre ceste med mejo z Italijo in razcepom Sermin bo zaradi gradbenih del na državni cesti skozi Spodnje Škofije začasno odprt tudi za vozila brez elektronske vinjete. Spremenjeni režim bo predvidoma veljal od 20. marca do 30. junija, so po dogovoru o tem z Darsom in direkcijo za infrastrukturo sporočili z Mestne občine Koper.