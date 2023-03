ŠOU v Ljubljani pozdravlja dveletno prehodno obdobje pri vpisu na univerze s poklicno maturo, a si želijo več

Ljubljana, 14. marca - ŠOU v Ljubljani pozdravlja uvedbo dveletnega prehodnega roka pri vpisu na javne univerze s poklicno maturo in petim predmetom. Kljub temu se jim zdi rok prekratek, želijo si prehodnega obdobja v trajanju štirih let, kar bi omogočilo, da bodo tudi dijaki prvih in drugih letnikov ob vpisu na izbrano fakulteto deležni nediskriminatornega odnosa.