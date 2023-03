Vreme: Ponoči bo oblačno s padavinami

Ljubljana, 14. marca - V drugi polovici noči od severa bodo padavine slabele in do jutra v večjem delu Slovenije ponehale. Meja sneženja se bo proti koncu padavin spustila do okoli 900 metrov nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.