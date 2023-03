Ljubljana, 14. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 0,47 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,04 milijona evrov prometa, največ z delnicami NLB, ki so pridobile 1,11 odstotka, in delnicami Krke, katerih tečaj se danes ni spremenil.