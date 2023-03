Članice s smernicami komisiji glede reforme ekonomskega upravljanja v EU

Bruselj, 14. marca - Finančni ministri članic EU so danes sprejeli sklepe glede splošnih smernic Evropski komisiji pri reformi ekonomskega upravljanja in javnofinančnega usklajevanja v EU. A razlike med državami ostajajo in ministri so danes komisiji naložili, naj te različne poglede v nadaljevanju upošteva. Cilj je zakonodajno delo zaključiti letos.