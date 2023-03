Na sojenju Raščanu in Kovačiču razčiščevali načrte glede prevzema Večera

Maribor, 14. marca - Na današnjem nadaljevanju sojenja nekdanjima prvima človekoma Nove KBM Matjažu Kovačiču in Dela Revij Mateju Raščanu zaradi očitkov o sporni terminski prodaji delnic elektro podjetij, povezanih z načrti Raščana, da pride do lastništva Večera, so med drugim zaslišali lastnika podjetja 3Lan Denisa Čeha, ki je sodeloval pri neuspelem poskusu prevzema.