Evropski poslanci za pospešitev energetske prenove stavb

Strasbourg, 14. marca - Evropski parlament je danes podprl predlog zakonodaje za pospešitev prenove stavb s ciljem povečati njihovo energetsko učinkovitost, kar bi do leta 2030 znatno zmanjšalo emisije toplogrednih plinov in porabo energije v stavbnem sektorju. Ta naj bi do leta 2050 postal podnebno nevtralen.