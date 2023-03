Deskarji danes na Rogli

Rogla, 15. marca - Na Rogli bo danes predzadnja tekma svetovnega pokala deskarjev na snegu in zadnja v paralelnem veleslalomu. Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik v skupnem seštevku niso več v igri za najvišja mesta, a to ne pomeni, da na zadnjih tekmah nimajo motiva. Pred domačimi navijači se želijo predstaviti v najboljši luči, cilj pa so stopničke.