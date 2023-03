Pogajanja glede podaljšanja sporazuma o izvozu žita se nadaljujejo

Ženeva, 14. marca - Pogovori glede podaljšanja sporazuma o izvozu žita čez Črno morje se nadaljujejo, so danes sporočili Združeni narodi, potem ko so iz Moskve v ponedeljek sporočili, da naj bi sporazum, ki se izteče 18. marca, namesto za 120 podaljšali za 60 dni. Iz Kijeva so v odzivu na to odločitev sporočili, da je ta v nasprotju s prvotnim dogovorom.