Koalicija se je seznanila s stanjem na področju davkov

Brdo pri Kranju, 14. marca - Koalicija se je na današnjem tretjem vrhu seznanila s stanjem na področju davkov in sprejela nekatera izhodišča. Davčna reforma bo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba šla v smeri manjše obremenitve dela in večje obremenitve premoženja, kot je napovedoval že doslej. Koalicijska partnerja SD in Levica sta z današnjo razpravo zadovoljna.