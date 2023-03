V Lendavi predstavili projekt večnamenske športne dvorane

Lendava, 14. marca - V Lendavi so danes predstavili podrobnosti projekta večnamenske športne dvorane, katerega vrednost je ocenjena na 18 milijonov evrov. Za naložbo, ki so jo strokovne službe v času prejšnje vlade ocenile kot strateško, so že pridobili gradbeno dovoljenje. Občina pa še čaka na ustrezne razpise, je dejal župan Janez Magyar, ki zavrača kritike projekta.