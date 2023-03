Hrvaška z ukrepi za blažitev rasti cen v vrednosti 1,7 milijarde evrov

Zagreb, 14. marca - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes predstavil nov paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden 1,7 milijarde evrov. Vlada podaljšuje omejitev cen električne energije in plina ter nekaterih skupin živil. Zagotovila bo tudi enkratno finančno pomoč za različne skupine državljanov, od upokojencev in brezposelnih do vojnih veteranov.