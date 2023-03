Ljubljana, 14. marca - Ambasada Rog in Delavska svetovalnica pozivata vlado in poslance, naj ne sprejmejo novele zakona o tujcih in s tem preprečijo ločevanje družin. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč iz predloga zakona nedavno črtalo odpravo pogoja izpita iz slovenskega jezika na ravni A1 za podaljšanje dovoljenja za bivanje družinskih članov.